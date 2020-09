Ascolti TV | Martedì 15 settembre 2020. Montalbano vince (18.1%) ma A Star is Born si difende (15.2%). Name that Tune parte dal 2.6% (Di mercoledì 16 settembre 2020) Luca Zingaretti e Fabrizio Bentivoglio Nella serata di ieri, martedì 15 settembre 2020, su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Giostra degli Scambi ha conquistato 3.647.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 A Star is Born ha raccolto davanti al video 2.789.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.866.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Italia 1 Deadpool ha catturato l’attenzione di 1.211.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 918.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 899.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Di Martedì ha registrato 1.108.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8 Name ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Luca Zingaretti e Fabrizio Bentivoglio Nella serata di ieri, martedì 15, su Rai1 Il Commissario– La Giostra degli Scambi ha conquistato 3.647.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 Aisha raccolto davanti al video 2.789.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.866.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Italia 1 Deadpool ha catturato l’attenzione di 1.211.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 918.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 899.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Di Martedì ha registrato 1.108.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su TV8...

toysblogit : Ascolti tv martedì 15 settembre 2020 - SerieTvserie : Ascolti tv martedì 15 settembre 2020 - tvblogit : Ascolti tv martedì 15 settembre 2020 - CorriereCitta : Ascolti Tv martedì 15 settembre 2020: Bossi in incognito, Cartabianca, A Star is born, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv martedì 15 settembre: Il commissario Montalbano A star is born DiMartedì - #Ascolti #martedì #settembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Martedì Ascolti tv USA lunedì: Elseworlds su CW e il finale de L’Amica Geniale su HBO Dituttounpop