Arcangelica | per depurarsi e controllare la glicemia

Leggi su dilei

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Pianta aromatica appartenente alla famiglia delle Ombrelliferae, l’è contraddistinta da benefici molto interessanti. Coltivata anche in Italia, è una fonte di nutrienti preziosi come la vitamina A, antiossidante e importante per la salute della pelle oltre che per l’efficienza della vista, e le vitamine del gruppo B (troviamo in particolare la niacina). Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei motivi per cui l’fa bene alla salute! In questo novero, è possibile includere il contenuto in fitosteroli e flavonoidi antiossidanti. Come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, quest’erba speciale è contraddistinta da una notevole efficacia depurativa ed espettorante. Inoltre, potrebbe rivelarsi una valida alleata naturale nel controllo dei livelli di zucchero ...