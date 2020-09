Aborto, in Piemonte stop Ru486 nei consultori (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - TORINO, 16 SET - Niente somministrazione della Ru486 nei consultori, stop alla distribuzione in Day Hospital alla fine dell'emergenza Covid, raccordo delle istituzioni con i movimenti pro vita. Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - TORINO, 16 SET - Niente somministrazione dellaneialla distribuzione in Day Hospital alla fine dell'emergenza Covid, raccordo delle istituzioni con i movimenti pro vita.

