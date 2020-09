Stupro Pisticci, il papà di una vittima: «Mia figlia aveva un sorriso luminoso, ora non ce l’ha più» (Di martedì 15 settembre 2020) Martedì 15 settembre 2020 – Stupro Pisticci Ultime News. Sono cominciati ieri mattina nel palazzo di Giustizia di Matera, gli interrogatori dei quattro giovani accusati di violenza sessuale di gruppo su due turiste minorenni inglesi, di 16 e 15 anni, durante una festa in una villa di Marconia di Pisticci la notte tra il 7 e l’8 settembre. Stando alla ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato il più giovane a spingere con forza una delle due ragazze in una zona buia sul retro della dimora. Tra gli indagati ci sarebbero pure due trapper: un’ottava persona è ancora da identificare. Al vaglio degli inquirenti alcuni filmati delle videocamere di sorveglianza. Su ‘Il Corriere della sera’ l’intervista del padre di una delle ragazze stuprate dal branco, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 settembre 2020) Martedì 15 settembre 2020 –Ultime News. Sono cominciati ieri mattina nel palazzo di Giustizia di Matera, gli interrogatori dei quattro giovani accusati di violenza sessuale di gruppo su due turiste minorenni inglesi, di 16 e 15 anni, durante una festa in una villa di Marconia dila notte tra il 7 e l’8 settembre. Stando alla ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato il più giovane a spingere con forza una delle due ragazze in una zona buia sul retro della dimora. Tra gli indagati ci sarebbero pure due trapper: un’ottava persona è ancora da identificare. Al vaglio degli inquirenti alcuni filmati delle videocamere di sorveglianza. Su ‘Il Corriere della sera’ l’intervista del padre di una delle ragazze stuprate dal branco, ...

