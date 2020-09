Scuola, dai bimbi in ginocchio alla classe subito in quarantena. Com’è andata la riapertura (Di martedì 15 settembre 2020) Con emozione e un po’ di ansia: ecco com’è stato, in generale, ieri 14 settembre, il primo giorno di Scuola dopo sei mesi di stop per oltre 5 milioni e 600 mila studenti e studentesse. Rientro a Scuola e igiene: 7 consigli per una ripartenza in sicurezza sfoglia la gallery Scuola: ripresa “liscia”… Una ripresa che, nonostante qualche eccezione, è filata via abbastanza “liscia”. È chiaro, i nodi sul tappeto restano numerosi, dalla consegna dei nuovi banchi ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 settembre 2020) Con emozione e un po’ di ansia: ecco com’è stato, in generale, ieri 14 settembre, il primo giorno didopo sei mesi di stop per oltre 5 milioni e 600 mila studenti e studentesse. Rientro ae igiene: 7 consigli per una ripartenza in sicurezza sfoglia la gallery: ripresa “liscia”… Una ripresa che, nonostante qualche eccezione, è filata via abbastanza “liscia”. È chiaro, i nodi sul tappeto restano numerosi, dconsegna dei nuovi banchi ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola dai Scuola: dai banchi alle cattedre vuote, tutti i numeri della riapertura Il Sole 24 ORE Ri-partenza: le emozioni del ritorno a scuola in presenza

Si etichetta il materiale, si disinfetta, si compilano moduli, si cercano mascherine chirurgiche per bambini quando, giusto un anno fa, il problema era accaparrarsi l'astuccio della squadra del cuore ...

Ritorno a scuola, i consigli degli esperti del Bambino Gesù

Per il rientro a scuola in sicurezza, precisano gli esperti dell’Ospedale pediatrico, valgono le regole stabilite dal Comitato tecnico scientifico presso il ministero della Salute: la misurazione ...

Lombardia, primo giorno di scuola Fontana all'Istituto Lagrange

«E' ricominciata la scuola e ho sempre detto - e ribadisco - che la ripresa ... dove ha visitato le aule frequentati dagli studenti del corso in orologeria e gli ambienti che ospitano la formazione in ...

