Salvini attacca Azzolina con un video, ma il web lo smaschera: "È del 2017" (Di martedì 15 settembre 2020) Matteo Salvini attacca Lucia Azzolina con un video, ma il web lo smaschera: "È del 2017". Gli utenti sui social gli danno del "pagliaccio" per quanto accaduto Nelle ultime ore sui social è circolato un video pubblicato su TikTok, dove dei ragazzi giocano con i nuovi banchi con le rotelle. Il filmato è stato ricondiviso …

