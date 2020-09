Roma, choc sulla metro A: sniffa cocaina davanti a studenti e pendolari (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, questa mattina intorno alle 12.30 un uomo di circa 40 anni, è stato sopreso mentre sniffava una dose di cocaina sulla banchina in attesa della metropolita. E’ accaduto sulla metro A alla fermata Anagnina, in un orario in cui sono numerosi gli studenti che rientrano da scuola ed altrettanti i pendolari che transitano nella stazione. L’uomo incurante del ‘pubblico’ che lo osservava e riprendeva, ha tranquillamente continuato a preparare la sua striscia, l’ha arrotolata in una banconota ed ha poi ha ‘tirato su’ la polvere bianca. All’arrivo del treno il cocaimomene è andato via serenamente, prima che le Guardie Giurate, nel frattempo avvisate, potessero intervenire. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020), questa mattina intorno alle 12.30 un uomo di circa 40 anni, è stato sopreso mentreva una dose dibanchina in attesa dellapolita. E’ accadutoA alla fermata Anagnina, in un orario in cui sono numerosi gliche rientrano da scuola ed altrettanti iche transitano nella stazione. L’uomo incurante del ‘pubblico’ che lo osservava e riprendeva, ha tranquillamente continuato a preparare la sua striscia, l’ha arrotolata in una banconota ed ha poi ha ‘tirato su’ la polvere bianca. All’arrivo del treno il cocaimomene è andato via serenamente, prima che le Guardie Giurate, nel frattempo avvisate, potessero intervenire. ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma choc Roma choc, cane senza guinzaglio aggredisce due bambini di 9 e 6 anni nel parco: feriti Il Messaggero Roma, metro A, sniffa cocaina davanti a pendolari e studenti alla fermata di Anagnina

Abituati a tutto, i pendolari e gli studenti che verso le 12.30 si trovavano alla fermata Anagnina della Metro A di Roma hanno aggiunto al loro catalogo anche lo sniffatore impaziente ed esibizionista ...

Internazionali, Djokovic: "Uno choc la squalifica a New York"

Novak Djokovic fissa l'obiettivo alla vigilia degli Internazionali BNL d'Italia: eguagliare il record di titoli nei Masters 1000 di Rafa Nadal (35) . Il serbo sorpasserà Pete Sampras al secondo posto ...

Choc a Roma: uomo accoltellato a morte durante una lite in strada in zona Marconi

Notte violenta a Roma. Un uomo romano è stato ucciso a coltellate intorno alle 2.00 in Via Borghesano Lucchese, una traversa di Viale Marconi all’altezza del civico 14. La lite ha svegliato i resident ...

