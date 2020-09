Previsioni Meteo Toscana | possibili piogge nelle zone interne | temperature in calo

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 15 settembre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni. Domani sereno o poco nuvoloso in mattinata, nuvoloso nel pomeriggio sullecontà di isolati rovesci o brevi temporali. Venti: deboli variabili, di brezza lungo la costa. Mari: poco mossi.: in lieve. Giovedì 17 sereno o poco nuvoloso in mattinata, nuvoloso nel pomeriggio sullecontà di rovesci o brevi temporali più ...