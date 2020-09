Prete ucciso a coltellate a Como, l’aggressore si costituisce (Di martedì 15 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – ucciso questa mattina un sacerdote a Como, in circostanze ancora da chiarire. Da quanto si apprende il prelato, Don Malgesini, 51, è stato accoltellato poco dopo le 7. Allertato il 118, sono stati vani i soccorsi. Don Malgesini era noto per il suo impegno in favore dei migranti. Poche ore dopo accoltellamento l’aggressore si è costituito. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia e sul posto i carabinieri di Como stanno procedendo con le prime verifiche.(ITALPRESS). L'articolo Prete ucciso a coltellate a Como, l’aggressore si costituisce proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 15 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) –questa mattina un sacerdote a, in circostanze ancora da chiarire. Da quanto si apprende il prelato, Don Malgesini, 51, è stato accoltellato poco dopo le 7. Allertato il 118, sono stati vani i soccorsi. Don Malgesini era noto per il suo impegno in favore dei migranti. Poche ore dopo accoltellamento l’aggressore si è costituito. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia e sul posto i carabinieri distanno procedendo con le prime verifiche.(ITALPRESS). L'articolo, l’aggressore siproviene da Ildenaro.it.

LegaSalvini : ORRORE A COMO. IL “PRETE DEGLI ULTIMI” BARBARAMENTE UCCISO L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri: sa… - senborgonzoni : ?? Ucciso a coltellate da un immigrato senzatetto: morto don Roberto, era «il prete degli ultimi» Ucciso a coltellat… - Agenzia_Ansa : Don Roberto Malgesini, 51 anni, ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe st… - fbonanno74 : @GiaccardiChiara In un giorno in cui, il #15settembre, veniva ucciso un altro prete testimone di luce #PinoPuglisi - VinoCapo82 : RT @ImolaOggi: Prete ucciso, prof. @a_meluzzi: città italiane bolge infernali fuori controllo -