Patrizia De Blanck nuda in diretta per errore a Pomeriggio Cinque (video) (Di martedì 15 settembre 2020) Patrizia De Blanck è apparsa nuda, per un errore della regia, durante il collegamento di Pomeriggio 5 con la casa del Grande Fratello VIP 5. Incidente a luci rosse per Patrizia De Blanck, apparsa nuda durante il collegamento di Pomeriggio Cinque con il Grande Fratello Vip 5. La contessa, come ha spiegato un'imbarazzata Barbara D'Urso, probabilmente non sapeva che nella stanza dove ha iniziato lo strip tease involontario erano in funzione le telecamere, la regia ha staccato con un attimo di ritardo rendendo la scena virale su tutti i social. Patrizia De Blanck ha regalato un piccolo fuori programma che ha imbarazzato Barbara D'Urso, complice involontaria dell'incidente a luci rosse.

