(Di martedì 15 settembre 2020), l’accoglienzaaiin. Oggi i loro legali faranno ricorso al Riesame contro l’ordinanza di custodia cautelare in. Da uomini forti, pronti a fare a botte con chiunque, apreoccupati per la loro incolumità. La prima cosa che hanno chiesto una volta entrati inè stata: «Ma adesso saremo costretti a bere l’acqua di rubinetto?». Queste le parole deiGabriele e Marco, accusati dell’del 21enneMonteiro Duarte, picchiato a morte a Colleferro, insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Una domanda che ...

Open_gol : Omicidio Willy, l’accoglienza infernale ai fratelli Bianchi in carcere: sputi e urla dai detenuti di Rebibbia - fattoquotidiano : Pubblica post Instagram sull’omicidio di Willy e contro la “cultura fascista” e la Ferragni lo condivide: profilo c… - repubblica : Nicola Gratteri: 'Mentalità fascista? No, direi mentalità mafiosa' - marco_disca : RT @Acidelius: Aveva ragione Gratteri, l'omicidio di Willy è questione di mafia, altro che destra... - Gianluc68325330 : RT @Musso___: Si nasconderà sotto terra ? -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy

il Resto del Carlino

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia sono i quattro ragazzi accusati di omicidio volontario per la morte del giovane Willy Monteiro, il 21enne ucciso a Colleferr ...Il centrodestra ha dipinto un paese rovinato dall'immigrazione. Ma i dati descrivono l’Italia come uno dei paesi più sicuri dell’Unione Europea, e i casi di cronaca recenti dovrebbero farci riflettere ...I fratelli Marco e Gabriele Bianchi - 24 e 26 anni - e Mario Pincarelli, 23 anni, arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, hanno chiesto tramite i legali di essere posti nel reparto protetto ...