LU-VE, risultati in crescita nel 1° semestre (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – LU-VE ha chiuso il primo semestre 2020 con un fatturato di 194,8 milioni, in crescita del 4,3%, ed un EBITDA di 21,8 milioni, in aumento del 7,3%. Il periodo chiude con un utile netto di 6 milioni, in crescita del 6,7%. "I buoni risultati della prima parte dell'anno derivano dalla nostra strategia di crescita a lungo termine, fatta di diversificazione geografica e di prodotto, investimenti in R&D e acquisizioni mirate", commenta l'Ad Iginio Liberali, aggiungendo "lo scenario macroeconomico futuro resta incerto ed è difficile fare previsioni. Tuttavia, sono certo che la forza dimostrata dai dirigenti e da tutti i collaboratori del Gruppo ci permetterà di perseguire gli obiettivi di crescita dei volumi e della ...

