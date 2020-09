Incassi settimanali | le cifre della ripartenza

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 15 settembre 2020) Dalla riapertura delle sale, l’economia del cinema è un pò sotto gli occhi di tutti. Un settore in crisi, che deve essere rilanciato e merita in sostegno di tutti gli appassionati e non solo. Come ogni settimana Cinetel pubblicato online, il resoconto deglie lelasciano ben sperare. After 2 & Co, saranno stati in grado di riportare gli italiani al cinema ? Nonostante in Italia, il cinema in sala non abbia mai portato aesorbitanti, è bello vedere quanto le sale stiano riuscendo a mettersi in scia nonostante i pochi titoli disponibili. Se le multisale riescono a sfruttare le grandi uscite e gli eventi, come ad esempio la proiezionecerimonia di apertura di Venezia 77, storia diversa è per le piccole sale di paese. ...