Harry Styles torna attore (e rimpiazza Shia LaBeouf) (Di martedì 15 settembre 2020) Avrebbe dovuto essere Shia LaBeouf. Invece, dopo averne annunciato l'ingaggio da protagonista, ad Hollywood si è cambiata idea. L'attore, che avrebbe dovuto prendere parte a Don't worry darling, secondo film da regista di Olivia Wilde, è stato rimpiazzato da Harry Styles, la cui carriera cinematografica sembra non essere più frutto del mero caso.

