Crotone, 6-1 alla Vibonese: gol e marcatori (Di martedì 15 settembre 2020) Il Crotone ha superato per 6-1 la Vibonese: nuovo test amichevole per la squadra di Stroppa in vista del Genoa Il Crotone ha battuto per 6-1 in amichevole la Vibonese, in vista dell'esordio in Serie A al Ferraris contro il Genoa. A decidere il punteggio tennistico in favore della squadra allenata da Stroppa sono state le reti di Simy e Kargbo (doppiette), Messias e Riviere. marcatori: 26′ 34′ Simy, 51′ Messias, 53′ Riviere, 72′ 83′ Kargbo, 87′ La Ragione. Crotone: Cordaz (46′ Festa); Magallan, Gomelt, Golemic; Rispoli (46′ Mustacchio), Eduardo, Cigarini (65′ Zanellato), Zanellato (46′ Riviere), Molina (65′ Mazzotta); Messias (73′ Evan's), Simy (65′ Kargbo).

