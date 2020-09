Como, accoltellato a morte don Malgesini, il prete degli ultimi (Di martedì 15 settembre 2020) È stato ucciso a coltellate poco dopo le sette della mattina in piazza San Rocco, vicino alla sua parrocchia a Como. Don Roberto Malgesini era molto noto in città soprattutto per il suo impegno a fianco degli emarginati. Aveva 51 anni. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) È stato ucciso a coltellate poco dopo le sette della mattina in piazza San Rocco, vicino alla sua parrocchia a Como. Don Roberto Malgesini era molto noto in città soprattutto per il suo impegno a fianco degli emarginati. Aveva 51 anni.

