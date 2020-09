“Ciro, ti devo uccidere”: la ricostruzione dell’inseguimento prima della morte di Maria Paola (Di martedì 15 settembre 2020) Ciro Migliore ieri raccontava: “Mi diceva ‘non devi stare con mia sorella oppure ti ammazzo’. Lui preferiva che la sorella morisse piuttosto che stare con me”. E l’ordinanza del gip di Nola al termine dell’udienza preliminare conferma che Michele Antonio Gaglione, il fratello di Maria Paola, ha inseguito i due fidanzati minacciandoli prima dell’incidente con lo scooter che ha portato alla morte della ragazza “Ciro, ti devo uccidere”: la ricostruzione dell’inseguimento prima della morte di Maria Paola Ciro Migliore, il ragazzo transessuale fidanzato con Maria Paola Gaglione, la 20enne di Caivano ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Ciro Migliore ieri raccontava: “Mi diceva ‘non devi stare con mia sorella oppure ti ammazzo’. Lui preferiva che la sorella morisse piuttosto che stare con me”. E l’ordinanza del gip di Nola al termine dell’udienza preliminare conferma che Michele Antonio Gaglione, il fratello di, ha inseguito i due fidanzati minacciandolidell’incidente con lo scooter che ha portato allaragazza “Ciro, tiuccidere”: ladell’inseguimentodiCiro Migliore, il ragazzo transessuale fidanzato conGaglione, la 20enne di Caivano ...

