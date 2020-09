Spadafora: “Riapertura stadi? Vedremo nelle prossime settimane. De Laurentiis vive in un mondo tutto suo” (Di lunedì 14 settembre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, affronta lo spinoso tema legato alla riapertura degli stadi e non rinuncia ad una stoccata al patron del Napoli De Laurentiis.LE PAROLE DI Spadaforacaption id="attachment 932423" align="alignnone" width="1024" Spadafora (Getty Images)/caption"Pubblico allo stadiora qualche settimana valuteremo in base alla variazione della curva epidemiologica dopo l’apertura delle scuole se sarà il caso di far tornare il pubblico ad assistere alle partite di calcio. Amichevoli a porte aperte? De Laurentiis vive in un mondo tutto suo. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro insieme al Comitato tecnico scientifico per la riapertura degli stadi. Dal post ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 settembre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo, affronta lo spinoso tema legato alla riapertura deglie non rinuncia ad una stoccata al patron del Napoli De.LE PAROLE DIcaption id="attachment 932423" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/caption"Pubblico alloora qualche settimana valuteremo in base alla variazione della curva epidemiologica dopo l’apertura delle scuole se sarà il caso di far tornare il pubblico ad assistere alle partite di calcio. Amichevoli a porte aperte? Dein unsuo. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro insieme al Comitato tecnico scientifico per la riapertura degli. Dal post ...

