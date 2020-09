Si ferma per soccorrere un uomo con una crisi epilettica e viene investito (Di lunedì 14 settembre 2020) Il marito è colto da un attacco epilettico, lei accosta e in suo soccorso interviene un motociclista che viene però travolto da un’auto È accaduto ieri a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Due persone sono state soccorse ieri, per un incidente sulla “Jesolana”. Un’auto con due turisti tedeschi si era fermata sulla … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 settembre 2020) Il marito è colto da un attacco epilettico, lei accosta e in suo soccorso interun motociclista cheperò travolto da un’auto È accaduto ieri a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Due persone sono state soccorse ieri, per un incidente sulla “Jesolana”. Un’auto con due turisti tedeschi si erata sulla … L'articolo proda www.meteoweek.com.

virginiaraggi : Non si ferma il nostro lavoro per realizzare nuove piste ciclabili nella città e fornire ai romani un’alternativa s… - rtl1025 : 'Però mi si ferma il battito Quando ti incontro per strada sembra un derby di coppa Noi siamo Superclassico E riemp… - simonebaldelli : Nel #decretosemplificazioni hanno infilato una norma, ferma da un anno in commissione trasporti e ulteriormente peg… - carstairsjem : Ah, shout out to @fatememagna che ieri mi ha accompagnato a vedere #BreakTheSilenceTheMovie nonostante non sia un’a… - RizziRes : RT @GiancarloDeRisi: Governo allo sbando ma a rimetterci sono gli italiani: con 327 click aumentato il prezzo del gasolio per auto. Un'altr… -

Ultime Notizie dalla rete : ferma per Ripartita dopo un guasto la funicolare Zecca-Righi: si era fermata all’improvviso dopo 3 mesi di manutenzione Il Secolo XIX Per Genoa Badelj, Melegoni e Goldaniga

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Genoa attivissimo sul mercato. Il club di Enrico Preziosi che ieri ha ufficializzato Miha Zajc trequartista sloveno già in campo nell'amichevole contro il Parma, è ad un pass ...

L'edicolante di Venezia: «Vendo la mia attività, ma solo a chi continuerà a vendere giornali»

Carla Zanetti andrà a vivere in campagna e si appresta a cedere l’attività in Rio Terà Barba Frutariol: ma pone una condizione precisa VENEZIA. Dal 1988 Carla Zanetti, gestisce l’edicola di rio Terà ...

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Genoa attivissimo sul mercato. Il club di Enrico Preziosi che ieri ha ufficializzato Miha Zajc trequartista sloveno già in campo nell'amichevole contro il Parma, è ad un pass ...Carla Zanetti andrà a vivere in campagna e si appresta a cedere l’attività in Rio Terà Barba Frutariol: ma pone una condizione precisa VENEZIA. Dal 1988 Carla Zanetti, gestisce l’edicola di rio Terà ...