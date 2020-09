Ranking Atp aggiornato al 14 settembre 2020: Djokovic in testa, Fognini perde un posto (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Ranking Atp aggiornato al 14 settembre 2020 vede Novak Djokovic ancora numero uno al mondo davanti a Rafael Nadal nonostante la sconfitta prematura agli Us Open. Dominic Thiem grazie al successo a New York si avvicina a Rafael Nadal ma resta al terzo posto. Tra gli italiani non si muove dall’ottavo posto Matteo Berrettini, mentre Fabio Fognini perde una posizione dopo l’amaro ko a Kitzbuhel. Di seguito il Ranking aggiornato. 1 Novak Djokovic 10.860 2 Rafael Nadal 9.850 3 Dominic Thiem 9.125 4 Roger Federer 6.630 5 Daniil Medvedev 5890 6 Stefanos Tsitsipas 5175 7 Alexander Zverev 4650 8 Matteo Berrettini 2940 9 Gaël Monfils 2860 10 Roberto Bautista Agut 2620 10 ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) IlAtpal 14vede Novakancora numero uno al mondo davanti a Rafael Nadal nonostante la sconfitta prematura agli Us Open. Dominic Thiem grazie al successo a New York si avvicina a Rafael Nadal ma resta al terzo. Tra gli italiani non si muove dall’ottavoMatteo Berrettini, mentre Fabiouna posizione dopo l’amaro ko a Kitzbuhel. Di seguito il. 1 Novak10.860 2 Rafael Nadal 9.850 3 Dominic Thiem 9.125 4 Roger Federer 6.630 5 Daniil Medvedev 5890 6 Stefanos Tsitsipas 5175 7 Alexander Zverev 4650 8 Matteo Berrettini 2940 9 Gaël Monfils 2860 10 Roberto Bautista Agut 2620 10 ...

