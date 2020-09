Mio fratello Carlo, o della vita sublime (Di lunedì 14 settembre 2020) Qui dentro sembra che tutto abbia fretta di fuggire, che a qualcuno debba toccare la solitudine. Carlo sembra voglia farsi cullare. La casa è piena, la gente arriva, qualcuno chiede quanto sia necessario a Dio il dolore. Nelle orecchie arriva qualcosa di tempestoso, forse è la marea delle onde del golfo di Napoli.Carlo va via con l’amore accanto, si è appena liberato dalle lenzuola, dai giornali dagli applausi. Si è alzato, senza che nessuno lo avesse tenuto per la mano.Carlo prima di uscire ha rimproverato quelli che piangevano “non fatemi tornarci su, la vita è la stessa cosa della morte, solo che quest’ultima è messa poco più in là”.Quando a Enrico hanno fatto vedere il mandarino lui ha tentato di esporlo al sole, come ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Qui dentro sembra che tutto abbia fretta di fuggire, che a qualcuno debba toccare la solitudine.sembra voglia farsi cullare. La casa è piena, la gente arriva, qualcuno chiede quanto sia necessario a Dio il dolore. Nelle orecchie arriva qualcosa di tempestoso, forse è la marea delle onde del golfo di Napoli.va via con l’amore accanto, si è appena liberato dalle lenzuola, dai giornali dagli applausi. Si è alzato, senza che nessuno lo avesse tenuto per la mano.prima di uscire ha rimproverato quelli che piangevano “non fatemi tornarci su, laè la stessa cosamorte, solo che quest’ultima è messa poco più in là”.Quando a Enrico hanno fatto vedere il mandarino lui ha tentato di esporlo al sole, come ...

'Dodici anni fa mio fratello Abba, ora Willy: in Italia la Lega alimenta un clima d'odio e razzismo'

Alziamoci in piedi per la libertà! Difendi i diritti umani! Difendi la democrazia! Difendi la giustizia!

Non ci sono colori di pelle e colori politici per l'omicidio di #Colleferro; c'è un branco e una vittima.

Mio fratello, 64 anni,febbre a 40 da giorni, sierologico negativo. Medico di famiglia non risponde. 118: ma respira bene? Chi...

Ultime Notizie dalla rete : Mio fratello Mio fratello Carlo, o della vita sublime L'HuffPost Uccide sorella a Caivano, Ciro: «Ho perso l'amore più grande». Arcigay: «Fu minacciato di morte»

E' un post straziante quello di Ciro Migliore, il compagno di Maria Paola Gaglione, speronata e uccisa dal fratello. «Non posso accettarlo, perché Dio non ha chiamato me? Perché proprio a te amore mio ...

Grande Fratello Vip 5 concorrenti, DAYANE MELLO DA SOGNO. CAST e Gf Vip5 news

A vent'anni esatti dal debutto in Italia di "Grande Fratello", al via la quinta edizione vip del reality show che ha cambiato la storia della televisione italiana. Un gruppo eterogeneo di concorrenti ...

