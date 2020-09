Juventus, Chiellini: “Sarà un anno difficile, partiamo per vincere. Suarez? Ecco cosa posso dirvi” (Di lunedì 14 settembre 2020) Obbiettivo? Cominciamo la stagione per vincere.Queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini, difensore centrale e capitano della Juventus, intervenuto in occasione dell'evento di presentazione della MATE, una nuova communication web agency fondata con il suo ex compagno e amico Claudio Marchisio. Quella che sta per cominciare sarà per i bianconeri una stagione particolare, visto l'arrivo in panchina del neo tecnico Andrea Pirlo: "Abbiamo iniziato da pochissimo, inizia una nuova stagione che sarà strana e difficile - ha ammesso con franchezza Chiellini -Ci sono gli strascichi di una estate pazza dopo il lockdown. Sarà un anno molto difficile per tutti, ma la Juventus come ogni ... Leggi su mediagol (Di lunedì 14 settembre 2020) Obbiettivo? Cominciamo la stagione per.Queste le dichiarazioni di Giorgio, difensore centrale e capitano della, intervenuto in occasione dell'evento di presentazione della MATE, una nuova communication web agency fondata con il suo ex compagno e amico Claudio Marchisio. Quella che sta per cominciare sarà per i bianconeri una stagione particolare, visto l'arrivo in panchina del neo tecnico Andrea Pirlo: "Abbiamo iniziato da pochissimo, inizia una nuova stagione che sarà strana e- ha ammesso con franchezza-Ci sono gli strascichi di una estate pazza dopo il lockdown. Sarà unmoltoper tutti, ma lacome ogni ...

