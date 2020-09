Incidente sul lavoro a Mirafiori | morto operaio

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 14 settembre 2020) E’al Cto di Torino Giovanni Mangrone, l’di 49 anni, che giovedì scorso è rimasto ferito all’interno del comprensorio di Fiatin unsul. L’uomo, un carpentiere che lavorava per una ditta esterna, la Fenice, cje si occupa di attività termoelettriche del complesso Fca, è stato investito da una grande quantità di materiale metallico. I traumi gli hanno causato un’emorragia interna che i medici non hanno potuto curare. Sull’, su cui sono in corso le indagini dello Spreal dell’Asl, ha aperto un fascicolo il pm Rossella Salvati. L'articolo proviene da Nuova Società.