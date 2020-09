sportli26181512 : #Notizie #sponsorcalcio Bari, accordo con Granoro: main sponsor fino al 2022: Granoro rilancia la propria partnersh… - InfoMarittime : Dopo l'accordo con il sistema portuale di Bari e Brindisi, l'istituto finanziario farà da consulente dalla progetta… - LaGazzettaWeb : Adelfia, Di Maio a «casa» della Laricchia: «Tutti d'accordo su di lei nel M5s» - fmonaldi65 : RT @MariaRo99325323: - Lgiova66 : RT @MariaRo99325323: -

Ultime Notizie dalla rete : Bari accordo

La Gazzetta del Mezzogiorno

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Stanno per partire a Monopoli i lavori di Open Fiber per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica, L'avvio dei cantieri segue la convenzion ...Stanno per partire a Monopoli i lavori di Open Fiber per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica. La Città delle 91 Contrade, tra i più attivi porti dell’Adriatic ...