Alerion continua l’acquisto di azioni proprie

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) –Clean Power informa di aver acquistato, dal 7 all’11 settembre 2020 inclusi, complessivamente 7.074al prezzo medio di 6,3587 euro per azione, per un controvalore complessivo di 44.981,42 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea deglisti del 27 aprile 2020. Il numero complessivo delledetenute dal Gruppo specializzato nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all’11 settembre compreso, è pari a 1.048.695 rappresentative del 2,04784% del capitale sociale. Nel frattempo, sul listino milanese, affondacon i prezzi allineati a 6,32 euro, per una discesa del 2,17%. (Foto: Zbynek Burival on ...

Ultime Notizie dalla rete : Alerion continua

Teleborsa

(Teleborsa) - Alerion Clean Power informa di aver acquistato, dal 7 all'11 settembre 2020 inclusi, complessivamente 7.074 azioni proprie al prezzo medio di 6,3587 euro per azione, per un controvalore .... Ci sono titoli che in Borsa riescono spesso a stupire. A volte si tratta di business molto solidi, magari sottovalutati per anni. A volte sono società nuove, in fortissima crescita. Altre volte anco ...