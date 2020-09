Zingaretti a Festa Unità: “Le classi dirigenti non hanno capito che non è in gioco il governo che ora picconano, ma la tenuta della Nazione” (Di domenica 13 settembre 2020) “Le classi dirigenti italiane non hanno capito che non è in gioco un’alleanza di governo che ora vi divertite a picconare o il destino di un leader, ma la tenuta della Nazione nei prossimi anni. Perché la democrazia deve includere, se si indebolisce si indebolisce la fiducia nello Stato. Ecco perché bisogna continuare a cambiare l’esistente”. Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, chiude la Festa dell’Unità di Modena e attacca con decisione chi mina la tenuta dell’esecutivo e la destra, i “partiti di carta di proprietà di un leader”, in un Paese “di voltagabbana e twittaroli”. E nel suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) “Leitaliane nonche non è inun’alleanza diche ora vi divertite a picconare o il destino di un leader, ma laNazione nei prossimi anni. Perché la democrazia deve includere, se si indebolisce si indebolisce la fiducia nello Stato. Ecco perché bisogna continuare a cambiare l’esistente”. Il segretario del Partito Democratico, Nicola, chiude ladell’Unità di Modena e attacca con decisione chi mina ladell’esecutivo e la destra, i “partiti di carta di proprietà di un leader”, in un Paese “di voltagabbana e twittaroli”. E nel suo ...

