Si avvicina all'auto e spara: choc a Los Angeles, due sceriffi in fin di vita (Di domenica 13 settembre 2020) Due vice sceriffi della Contea di Los Angeles , un uomo e una donna, sono in condizioni critiche dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco contro di loro mentre si trovavano nella loro auto a ... Leggi su leggo (Di domenica 13 settembre 2020) Due vicedella Contea di Los, un uomo e una donna, sono in condizioni critiche dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco contro di loro mentre si trovavano nella loroa ...

Sono in condizioni disperate i due vice sceriffi della Contea di Los Angeles rimasti feriti nel corso di una sparatoria. Da quanto ricostruito finora, i due - un uomo e una donna - sono stati colpiti ...

Sono in condizioni disperate i due vice sceriffi della Contea di Los Angeles rimasti feriti nel corso di una sparatoria. Da quanto ricostruito finora, i due - un uomo e una donna - sono stati colpiti ...