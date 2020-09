Paola Cortellesi: «Petra e il coraggio di fregarsene dei giudizi altrui» (Di domenica 13 settembre 2020) Paola Cortellesi si misura con il crime. Altro che “Befana”, questa volta la ritroviamo più tosta che mai in Petra, la nuova serie di Sky e Cattleya, diretta da Maria Sole Tognazzi, che andrà in onda dal 14 settembre in prima serata, per quattro lunedì, su Sky Cinema e in streaming su Now Tv. L’archivista di Barcellona, che nasce dai romanzi di successo della scrittrice Alicia Giménez-Bartlett, rivive in televisione e per l’occasione diventa anche italiana. Delicado si trasforma in Delicato e Barcellona, il luogo dove lavora l’ispettrice, diventa Genova. Leggi su vanityfair (Di domenica 13 settembre 2020) Paola Cortellesi si misura con il crime. Altro che “Befana”, questa volta la ritroviamo più tosta che mai in Petra, la nuova serie di Sky e Cattleya, diretta da Maria Sole Tognazzi, che andrà in onda dal 14 settembre in prima serata, per quattro lunedì, su Sky Cinema e in streaming su Now Tv. L’archivista di Barcellona, che nasce dai romanzi di successo della scrittrice Alicia Giménez-Bartlett, rivive in televisione e per l’occasione diventa anche italiana. Delicado si trasforma in Delicato e Barcellona, il luogo dove lavora l’ispettrice, diventa Genova.

L'attrice di commedie si cimenta per la prima volta con il crime in «Petra», la nuova serie Sky firmata da Maria Sole Tognazzi e tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett (in onda dal 14 settembre ...

