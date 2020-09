Contagi in lieve calo ma 20mila tamponi in meno. 7 i morti (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 13 SET - lieve calo nei Contagi rispetto a sabato: sono 1.458 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 287.297. Sul ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 13 SET -neirispetto a sabato: sono 1.458 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 287.297. Sul ...

