Tragico scontro auto-moto nella notte: Manfredi muore a 30 anni (Di sabato 12 settembre 2020) Palermo, tragedia in strada. Si spegne per sempre all'età di 30 anni, Manfredi Saja di 30 anni, morto in seguito al violento scontro avvenuto tra la sua moto e una Fiat Seicento. In sella alla sua inseparabile moto, una Triumph, Manfredi è andato incontro alla fine. La tragedia è avvenuta nella notte in via Roma a Palermo, all'incrocio con corso Vittorio Emanuele. Uno scontro letale quello tra la moto Triumph e una Fiat 600. Rimane da chiarire la dinamica dell'incidente che ha portato via per sempre la vita del 30enne. L'incidente è avvenuto intorno all'1,20 della notte. Nulla da fare per il giovane motociclista ...

