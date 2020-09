Tabellone Atp Kitzbuhel 2020: Jannik Sinner wild card, Fognini numero uno (Di sabato 12 settembre 2020) Il Tabellone principale e tutti gli accoppiamenti dell’Atp 250 di Kitzbuhel, in programma dall’8 al 13 settembre 2020. La testa di serie numero uno è Fabio Fognini, di nuovo in campo dopo il problema alle caviglie che lo ha costretto ad andare sotto i ferri. Presente Jannik Sinner dopo la sfortunata esperienza negli Stati Uniti, mentre si rivede sulla terra rossa Kei Nishikori, positivo al Covid-19 qualche settimana fa. Ecco il Tabellone di Kitzbuhel: SEMIFINALI (Q) Huesler vs Kecmanovic (Q) Hanfmann b. (Q) Djere 4-6 6-3 7-6(5) QUARTI DI FINALE (Q) Huesler b. Lopez 6-4 6-3 Kecmanovic b. (Q) Delbonis 6-4 7-6(5) 7-5 (Q) Hanfmann b. (Q) Marterer 6-2 7-5 (Q) Djere b. (2) Schwartzman 7-6(2) ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Ilprincipale e tutti gli accoppiamenti dell’Atp 250 di, in programma dall’8 al 13 settembre. La testa di serieuno è Fabio, di nuovo in campo dopo il problema alle caviglie che lo ha costretto ad andare sotto i ferri. Presentedopo la sfortunata esperienza negli Stati Uniti, mentre si rivede sulla terra rossa Kei Nishikori, positivo al Covid-19 qualche settimana fa. Ecco ildi: SEMIFINALI (Q) Huesler vs Kecmanovic (Q) Hanfmann b. (Q) Djere 4-6 6-3 7-6(5) QUARTI DI FINALE (Q) Huesler b. Lopez 6-4 6-3 Kecmanovic b. (Q) Delbonis 6-4 7-6(5) 7-5 (Q) Hanfmann b. (Q) Marterer 6-2 7-5 (Q) Djere b. (2) Schwartzman 7-6(2) ...

Seppi, Cecchinato, Musetti, Zeppieri, Lorenzi e tanti altri azzurri aspirano al draw principale. Sandgren e Simon guidano il tabellone cadetto, al via oggi ...

WTA Roma: sei italiane nel tabellone delle qualificazioni

Nel torneo di qualificazione femminile, le italiane in gara sono sei (sono invece 14 gli azzurri al via del tabellone cadetto maschile). Le due wild card, Melania Delai (838 WTA) e Jessica Pieri (312) ...

