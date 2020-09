Qualifiche Gp Mugello:Hamilton ancora in pole (Di sabato 12 settembre 2020) Le Qualifiche del Gp del Mugello si sono concluse da poco con la conquista della pole position da parte di Lewis Hamilton. Il pilota inglese conquista la sua pole numero 95 in carriera. Un’altra prova di forza del pilota campione in carica che entra sempre più nella storia di questo sport,diventando il primo pilota in Formula Uno a segnare la pole sul circuito del Mugello. Seconda posizione per il compagno di scuderia Bottas. Seconda fila tutta targata Red Bull con Verstappen e Albon. Una mini impresa per Leclerc che mette la sua SF1000 in quinta posizione. Qualifiche Gp Mugello: Hamilton super;Leclerc ottimo Le Qualifiche del gran premio del Mugello hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 settembre 2020) Ledel Gp delsi sono concluse da poco con la conquista dellaposition da parte di Lewis. Il pilota inglese conquista la suanumero 95 in carriera. Un’altra prova di forza del pilota campione in carica che entra sempre più nella storia di questo sport,diventando il primo pilota in Formula Uno a segnare lasul circuito del. Seconda posizione per il compagno di scuderia Bottas. Seconda fila tutta targata Red Bull con Verstappen e Albon. Una mini impresa per Leclerc che mette la sua SF1000 in quinta posizione.Gpsuper;Leclerc ottimo Ledel gran premio delhanno ...

