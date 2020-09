Jesmyn Ward, tra il blues e il dolore (Di domenica 13 settembre 2020) Camminando per le vie costeggiate dall’oceano e dal bayou di Bois Sauvage, Mississippi, nella parte del borgo abitata dai neri, ci si imbatte in case mobili, catapecchie tirate su adoperando qualsiasi materiale offra la strada, e tutte queste minuscole abitazioni fatiscenti sono abitate da famiglie troppo numerose, affacciate a depositi di rottami e cimiteri di automobili, lungo strade sterrate percorse da macchine rigorosamente di seconda o terzo mano. Qui, in questo insediamento che conta un migliaio di persone appena, la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 13 settembre 2020) Camminando per le vie costeggiate dall’oceano e dal bayou di Bois Sauvage, Mississippi, nella parte del borgo abitata dai neri, ci si imbatte in case mobili, catapecchie tirate su adoperando qualsiasi materiale offra la strada, e tutte queste minuscole abitazioni fatiscenti sono abitate da famiglie troppo numerose, affacciate a depositi di rottami e cimiteri di automobili, lungo strade sterrate percorse da macchine rigorosamente di seconda o terzo mano. Qui, in questo insediamento che conta un migliaio di persone appena, la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

lucy_esposito : RT @annaritadenardo: ”Lo vogliono cani e porci un lavoro al molo o al cantiere. Non è che ti prendono solo perché lo vuoi, eh”. La linea… - CasaLettori : RT @annaritadenardo: ”Lo vogliono cani e porci un lavoro al molo o al cantiere. Non è che ti prendono solo perché lo vuoi, eh”. La linea… - AlbertPincherle : RT @annaritadenardo: ”Lo vogliono cani e porci un lavoro al molo o al cantiere. Non è che ti prendono solo perché lo vuoi, eh”. La linea… - alevalsecchi : RT @annaritadenardo: ”Lo vogliono cani e porci un lavoro al molo o al cantiere. Non è che ti prendono solo perché lo vuoi, eh”. La linea… - TLarina1837 : RT @annaritadenardo: ”Lo vogliono cani e porci un lavoro al molo o al cantiere. Non è che ti prendono solo perché lo vuoi, eh”. La linea… -

Ultime Notizie dalla rete : Jesmyn Ward Jesmyn Ward, tra il blues e il dolore | il manifesto Il Manifesto Jesmyne Ward in libreria con La linea del sangue

Jesmyne Ward torna in libreria per NN editore. Uscito infatti La linea del sangue, ultimo capitolo di una trilogia. La traduzione è di Monica Pareschi. Il terzo capitolo della Trilogia di Bois Sauvage ...

Jesmyne Ward torna in libreria per NN editore. Uscito infatti La linea del sangue, ultimo capitolo di una trilogia. La traduzione è di Monica Pareschi. Il terzo capitolo della Trilogia di Bois Sauvage ...