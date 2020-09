Hamilton in pole al Mugello, secondo Bottas. Ottimo Leclerc: è quinto (Di sabato 12 settembre 2020) Circuito nuovo, abitudini vecchie. Lewis Hamilton centra la 95esima pole position al Gran Premio di Toscana, sul circuito del Mugello. Il pilota inglese non conosce confini e continua ad accumulare record. Sono 28 le piste in cui l'ex McLaren ha portato a casa la prima posizione in qualifica, numeri che danno l'idea della grandezza del pilota. Completa la prima fila Valtteri Bottas.GP DI TOSCANA, Hamilton IN polecaption id="attachment 1020693" align="alignnone" width="300" Hamilton (Getty Images)/captionOttiene il massimo Charles Leclerc che con la Ferrari strappa il quinto posto, una vera e propria impresa considerato lo stato attuale della monoposto rossa. Storce il naso Vettel che non si qualifica nemmeno per la Q3: "Sapevo che era ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) Circuito nuovo, abitudini vecchie. Lewiscentra la 95esimaposition al Gran Premio di Toscana, sul circuito del. Il pilota inglese non conosce confini e continua ad accumulare record. Sono 28 le piste in cui l'ex McLaren ha portato a casa la prima posizione in qualifica, numeri che danno l'idea della grandezza del pilota. Completa la prima fila Valtteri.GP DI TOSCANA,INcaption id="attachment 1020693" align="alignnone" width="300"(Getty Images)/captionOttiene il massimo Charlesche con la Ferrari strappa ilposto, una vera e propria impresa considerato lo stato attuale della monoposto rossa. Storce il naso Vettel che non si qualifica nemmeno per la Q3: "Sapevo che era ...

