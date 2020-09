Uomini e Donne: è finita tra Alessandro Zarino e Francesca Brambilla, le frecciatine sui social (Di venerdì 11 settembre 2020) Pare sia definitivamente finita la storia d’amore tra Alessandro Zarino e Francesca Brambilla. L’ex tronista, dopo essere stato per breve tempo con Veronica Burchielli, aveva trovato l’amore in Francesca, partecipante di Avanti Un Altro. Alcune Instagram Stories della ragazza, sembravano essere delle frecciatine rivolte proprio al presunto ex fidanzato Alessandro Zarino. Ad informare della rottura … L'articolo Uomini e Donne: è finita tra Alessandro Zarino e Francesca Brambilla, le frecciatine sui social Leggi su dailynews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Pare sia definitivamentela storia d’amore tra. L’ex tronista, dopo essere stato per breve tempo con Veronica Burchielli, aveva trovato l’amore in, partecipante di Avanti Un Altro. Alcune Instagram Stories della ragazza, sembravano essere dellerivolte proprio al presunto ex fidanzato. Ad informare della rottura … L'articolo: ètra, lesui

