Tre paesi, due province, un unico dolore. Ad Artena consiglio comunale aperto (Di venerdì 11 settembre 2020) «Noi stiamo con Willy», recita lo striscione che si trova all’ingresso di Artena, quasi a rompere il gioco mediatico dei quattro cantoni che si è creato attorno ai comuni che hanno fatto da scenario alla morte del giovane di Paliano, avvenuta a Colleferro ormai quasi una settimana fa. In effetti, ogni ricostruzione di questa storia terribile che ruoti attorno a distinzioni di campanile non può reggere. Innanzitutto perché da anni ormai questi e gli altri paesi che sorgono attorno alla … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 settembre 2020) «Noi stiamo con Willy», recita lo striscione che si trova all’ingresso di, quasi a rompere il gioco mediatico dei quattro cantoni che si è creato attorno ai comuni che hanno fatto da scenario alla morte del giovane di Paliano, avvenuta a Colleferro ormai quasi una settimana fa. In effetti, ogni ricostruzione di questa storia terribile che ruoti attorno a distinzioni di campanile non può reggere. Innanzitutto perché da anni ormai questi e gli altriche sorgono attorno alla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Un eurogol di Nicolò #Barella regala all’#Italia una meritata vittoria in casa dei #PaesiBassi ?? L'… - sildibartolomeo : abbandono di minori .. - kantor57 : @SiamolaGente si ma cosi' e' pensare di avere a che fare con degli ungulati; i paesi che puoi paragonare con un min… - CastigliMirella : RT @paoloigna1: I più recenti numeri svedesi con numero di positività #covid19, quasi pari ai tre paesi vicini messi insieme, negli ultimi… - theciosaz : @kitta1979 @MarcoRizzoPC A me è arrivata la@circolare dal plesso scolastico, non c’è tanta differenza alla fine. St… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre paesi Tre Paesi accoglieranno 400 minori da Lesbo | il manifesto Il Manifesto Bono (Fincantieri): «Per tornare a investire bisogna semplificare la vita agli imprenditori»

L’Italia che riparte, le imprese che tornano a investire sui territori e sulle persone, l’urgenza di semplificazione normativa. Sono questi i temi emersi durante il primo incontro del festival Città I ...

Coronavirus, Israele vara il secondo lockdown: è il primo Paese al mondo

Il prossimo fine settimana avrebbe dovuto essere una festa per gli israeliani. Riuniti a cena in famiglia per celebrare Rosh Hashana, il Capodanno ebraico. Invece da venerdì Israele diventerà il primo ...

L’Italia che riparte, le imprese che tornano a investire sui territori e sulle persone, l’urgenza di semplificazione normativa. Sono questi i temi emersi durante il primo incontro del festival Città I ...Il prossimo fine settimana avrebbe dovuto essere una festa per gli israeliani. Riuniti a cena in famiglia per celebrare Rosh Hashana, il Capodanno ebraico. Invece da venerdì Israele diventerà il primo ...