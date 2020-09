Sulla strada la lunga resilienza (Di sabato 12 settembre 2020) Oggi si chiude, in attesa dei Leoni le valigie del ritorno hanno iniziato da qualche giorno a attraversare il Lido. Che Mostra è stata questa numero 77 che al di là dei film, degli ospiti, dei tappeti rossi rimarrà un evento nella storia – e non solo della Biennale – come il primo festival internazionale di cinema «in presenza» dopo la pandemia? Il dato non è secondario né per la struttura – organizzazione ferrea della sicurezza – né per le … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 settembre 2020) Oggi si chiude, in attesa dei Leoni le valigie del ritorno hanno iniziato da qualche giorno a attraversare il Lido. Che Mostra è stata questa numero 77 che al di là dei film, degli ospiti, dei tappeti rossi rimarrà un evento nella storia – e non solo della Biennale – come il primo festival internazionale di cinema «in presenza» dopo la pandemia? Il dato non è secondario né per la struttura – organizzazione ferrea della sicurezza – né per le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ItaliaViva : Grazie a chi oggi è stato con noi. Non ci fermiamo. Andiamo avanti sulla strada del riformismo. Buona notte a tutt… - chetempochefa : Se non sentiamo le ferite degli altri sulla nostra pelle, allora siamo fuori strada. Questo vale per la politica, p… - Eurosport_IT : AZARENKA IN FINALE! La bielorussa rimonta Serena Williams (1-6 6-3 6-3) e si giocherà lo #USOpen a 7 anni dall'ult… - antonioheinzl : RT @gilardisil: #Mattarella a muso duro contro le modifiche al codice della strada inserite nel #decretoSemplificazioni. Sulla proroga dei… - cristianalaz : RT @stefanoservadei: @cristianalaz Però stai sulla strada buona per diventare influencer per non essere ripetitiva spara na frase tipo : -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla strada CASTELBELLINO / Trattore in bilico rischia di cadere sulla strada QDM Notizie Batman v Superman: curiosità, cast e versione estesa del film

Considerato uno dei più controversi, ma a suo modo affascinanti, film di supereroi degli ultimi anni, Batman v Superman: Dawn of Justice è diventato in breve un vero e proprio cult, già soltanto per i ...

Lazio, se la ripresa è un affare di famiglia. Il 19 test con il Benevento

Dalla “Buca” di Piacenza all’Olimpico di Roma. Quando il calcio è un affare di famiglia. Simone e Pippo Inzaghi, fratelli contro, solo sul campo. Sabato 19 settembre l’amichevole tra Lazio e Benevento ...

Considerato uno dei più controversi, ma a suo modo affascinanti, film di supereroi degli ultimi anni, Batman v Superman: Dawn of Justice è diventato in breve un vero e proprio cult, già soltanto per i ...Dalla “Buca” di Piacenza all’Olimpico di Roma. Quando il calcio è un affare di famiglia. Simone e Pippo Inzaghi, fratelli contro, solo sul campo. Sabato 19 settembre l’amichevole tra Lazio e Benevento ...