Roma, blatte, escrementi di topo e alimenti senza tracciabilità: proposta la chiusura per un ristorante (Di venerdì 11 settembre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Lazio, a personale della sezione Operativa dell’Ufficio di Gabinetto, alle unità cinofile, e a 2 ispettori della A.S.L. Roma 2 Servizio Igiene alimenti Nutrizione, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle pertinenze del commissariato. Ecco tutti gli interventi In via Gabriello Chiabrera è stato controllato un ristorante cinese dove sono state riscontrate irregolarità per quanto attiene la presenza di prodotti alimentari conservati in frigoriferi, sia di origine animale che ittici, privi della tracciabilità, dell’etichettatura e della data di confezionamento. La merce, che ammonta ad un peso complessivo di 62 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

