Ponticelli | Barra e San Giovanni a Teduccio | violazioni al codice della strada | 5 denunce

zazoomblog : Controlli a Poggioreale San Giovanni a Teduccio Ponticelli e Barra - #Controlli #Poggioreale #Giovanni -

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli Barra

Il Mattino

NAPOLI – Pronti per ricominciare, di nuovo in musica, i giovani e la comunità di Maestri di Strada si preparano al ritorno in classe puntando sulle percussioni. Maurizio Capone leader dei Bungtbangt d ...Napoli, 11 set. (askanews) - Presidiati i quartieri orientali della città. Centinaia di persone controllate e decine di contravvenzioni elevate. Continua il contrasto ai reati predatori e alle violazi ...