Petagna show: due gol e un assist in 25’, Napoli batte Pescara 4-0 (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Napoli fa valere la categoria di differenza e batte anche il Pescara, nella penultima amichevole estiva. Tra soli due giorni, la squadra di Gennaro Gattuso sarà nuovamente in campo contro lo Sporting a Lisbona per un vero test di spessore europeo. L’allenatore sceglie il 4-3-3 per cominciare la gara, mette Osimhen al centro del tridente, Rrahmani accanto a Koulibaly e Meret in porta. Il primo quarto d’ora è complesso, per gli azzurri, che giocano di più il pallone ma soffrono ad ogni offensiva del Pescara. Belloni prova i riflessi di Meret che si oppone coi piedi, Galano colpisce addirittura il palo. Il Napoli si scuote, comincia a giocare. Demme si rende pericoloso in area, Politano subisce un contatto dubbio che l’arbitro Mirabella di Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 settembre 2020) Ilfa valere la categoria di differenza eanche il, nella penultima amichevole estiva. Tra soli due giorni, la squadra di Gennaro Gattuso sarà nuovamente in campo contro lo Sporting a Lisbona per un vero test di spessore europeo. L’allenatore sceglie il 4-3-3 per cominciare la gara, mette Osimhen al centro del tridente, Rrahmani accanto a Koulibaly e Meret in porta. Il primo quarto d’ora è complesso, per gli azzurri, che giocano di più il pallone ma soffrono ad ogni offensiva del. Belloni prova i riflessi di Meret che si oppone coi piedi, Galano colpisce addirittura il palo. Ilsi scuote, comincia a giocare. Demme si rende pericoloso in area, Politano subisce un contatto dubbio che l’arbitro Mirabella di...

