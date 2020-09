No, Sherlock 5 non è stato (ancora) annunciato ma Steven Moffat pensa a una versione al femminile (Di venerdì 11 settembre 2020) L’analfabetismo digitale dilaga di nuovo. Non sono nuove le voci su Sherlock 5, quinta stagione della fortunata serie britannica, terminata (al momento) nel 2017 con i suoi ultimi tre episodi. Sono ormai tre anni che si susseguono voci e smentite su un ipotetico sequel, confermato alla fine dai co-creatori Steven Moffat e Mark Gatiss. L’intenzione di continuare c’è, ma, come dichiarato in molteplici interviste, tutto dipende dagli impegni degli attori protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, ovvero Sherlock Holmes e John Watson. A quanto pare i due hanno un’agenda foltissima che li terrà lontani dal set della serie tv almeno fino al 2022. Cumberbatch riprenderà i panni di Doctor Strange nel secondo film dedicato allo stregone supremo della Marvel, mentre ... Leggi su optimagazine

chiarsherlocked : ENTRO SU TWITTER E SCOPRO CHE CI SARÀ LA QUINTA STAGIONE DI SHERLOCK QUALCUNO MI SPIEGHI NON STO CAPENDOOOO HELPP - dreamypriestess : Aiuto raga in che senso Sherlock 5 ditemi che non è un’esercitazione - muserpianist : Tutti che sclerano per una improbabilissima S5 di Sherlock ma non riesco a capire da dov'è scoppiato sto caos - YouYazawa2003 : RT @newthomas__: allora siccome siamo persone ragionevoli mi spiegate cortesemente cosa vuol dire QUINTA STAGIONE DI SHERLOCK no perchè in… - FredGeorge01 : RT @LuBennet: Ci sarà o non ci sarà la quinta stagione di Sherlock? Queste sono notizie da dare con delicatezza, non si gioca con i sentim… -

Ultime Notizie dalla rete : Sherlock non Sherlock 5 non è stato (ancora) annunciato: le ultime da Moffat OptiMagazine Altro che l’erede di Allan: Szoboszlai, il precedente Haaland e le ombre su Fabiàn

(di Arturo Minervini) - Dominik Szoboszlai è un 2000, segna e serve assist a raffica ed porta con se un fascino da predestinato che ti colpisce. Perché se sei nato nel nuovo millennio ed hai già certe ...

Holmes e Watson tornano a indagare con la sesta stagione di Elementary

Tornano dal 10 settembre le incredibili avventure del detective più famosoDal 10 settembre, ogni giovedì alle 21.20, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) riporta in azione il detective più eccentri ...

(di Arturo Minervini) - Dominik Szoboszlai è un 2000, segna e serve assist a raffica ed porta con se un fascino da predestinato che ti colpisce. Perché se sei nato nel nuovo millennio ed hai già certe ...Tornano dal 10 settembre le incredibili avventure del detective più famosoDal 10 settembre, ogni giovedì alle 21.20, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) riporta in azione il detective più eccentri ...