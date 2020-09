La replica di ADL: "Se avessi minimamente sospettato, non sarei partito" (Di venerdì 11 settembre 2020) "Se avessi minimamente sospettato non sarei partito, ovviamente". Così ha risposto Aurelio De Laurentiis a tutti quelli che lo hanno contattato dopo la notizia della sua positività al Covid19. Leggi su tuttonapoli

"Se avessi minimamente sospettato non sarei partito, ovviamente". Così ha risposto Aurelio De Laurentiis a tutti quelli che lo hanno contattato dopo la notizia della sua positività al Covid19. A ripor ...

FOTO - De Laurentiis-Kiss Kiss Napoli, bufera risolta dalla geniale ironia dei tifosi partenopei

Come è noto a tutti, è divampata nei giorni scorsi l'aperta polemica tra De Laurentiis, presidente del Napoli, e Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club partenopeo. Queste le parole del massimo ...

