Giuseppe Conte agli italiani: “E’ necessario coraggio per reinventare l’Italia” (Di venerdì 11 settembre 2020) In diretta Giuseppe Conte alla presentazione del rapporto annuale dell’Adm. “reinventare l’Italia e renderla più moderna” afferma il premier Si è appena concluso il discorso di Giuseppe Conte, ospite alla presentazione del Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tenutasi nella Piazza Mastai. Dopo la lettura del documento dell’Adm, con la partecipazione del direttore … L'articolo Giuseppe Conte agli italiani: “E’ necessario coraggio per reinventare l’Italia” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Rinaldi_euro : Che figura di m... Giuseppe Conte e Putin, guaio diplomatico su Navalny: 'Il presidente me lo ha assicurato'. Il Cr… - AzzolinaLucia : Alle 15:00 la conferenza stampa a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla scuola. Potete… - Agenzia_Ansa : Sul #Recovery plan il premier Conte al vertice Med7 di Ajaccio: 'Siamo partiti presto ma tempo mai abbastanza. Dobb… - Gianluc68325330 : RT @Musso___: Parlaci di tuo suocero - antoniomichel25 : RT @scenarieconomic: E con questa superiamo il muro del ridicolo per muoversi là, dove nessuna persona seria è mai giunta prima... https://… -