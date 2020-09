Due minorenni inglesi stuprate, 4 arresti a Pisticci (Di venerdì 11 settembre 2020) La polizia di Matera ha eseguito l´arresto dei quattro presunti responsabili, tutti residenti a Pisticci (Matera), della violenza sessuale e delle lesioni personali aggravate e continuate nei confronti di due minorenni, di nazionalità britannica, avvenute nel corso della notte del 7 settembre a Marconia, frazione di Pisticci, nel giardino di una villa in cui si teneva una festa privata.Le indagini, coordinate dalla procura di Matera, e condotte dalla squadra mobile di Matera e dal commissariato di Pisticci, hanno portato all’emissione nei confronti di un gruppo di giovani, da parte del gip, di ordinanze di custodie cautelari in carcere e a denunce in stato di libertà. Le indagini, svolte con estrema rapidità, hanno portato in tempi brevissimi all’emissione delle misure cautelari ... Leggi su huffingtonpost

