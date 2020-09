Coronavirus Veneto: i cento contagi in una notte (Di venerdì 11 settembre 2020) Ci sono quasi cento nuovi contagi da Coronavirus Sars-CoV-2 riscontrati nella notte in Veneto, secondo quanto indica il bollettino quotidiano della Regione che parla anche di un decesso avvenuto nelle ... Leggi su today

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Veneto

(Teleborsa) - Aumentano i casi di Covid-19 in Italia con 1.597 nuovi positivi rispetto ai 1.434 di ieri a fronte di 94.186 tamponi effettuati (ieri sono stati 95.990). Il numero totale degli attuali p ...Se uno degli slogan più in voga, in tempi di pandemia, è “andrà tutto bene”, più realisticamente, forse, è il caso di dire che, almeno per ora non è andato tutto malissimo. Almeno in termini di export ...