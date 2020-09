Ci deridono pure: pusher tunisino si vanta dei proventi della droga. La beffa su TikTok (video) (Di venerdì 11 settembre 2020) Migranti, eccola l’altra faccia dell’immigrazione. Quella che si fa beffa dei buonisti che invocano l’accoglienza coatta e di chi, suo malgrado, è costretto a convivere con i rischi di una immigrazione selvaggia. Eccoli i poveri profughi in fuga da guerre e carestie che trovano asilo nel Belpase. Le risorse tanto elogiate da Laura Boldrini. I braccianti che la ministra Bellanova ci tiene a tutelare anche con la celeberrima sanatoria. C’è anche lo spacciatore nordafricano protagonista del video che sta facendo il giro del web tra loro. Il pusher tunisino che si vanta su TikTok dei proventi della droga. Vedere per credere. E allibire… pusher tunisino si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 settembre 2020) Migranti, eccola l’altra faccia dell’immigrazione. Quella che si fadei buonisti che invocano l’accoglienza coatta e di chi, suo malgrado, è costretto a convivere con i rischi di una immigrazione selvaggia. Eccoli i poveri profughi in fuga da guerre e carestie che trovano asilo nel Belpase. Le risorse tanto elogiate da Laura Boldrini. I braccianti che la ministra Bellanova ci tiene a tutelare anche con la celeberrima sanatoria. C’è anche lo spacciatore nordafricano protagonista delche sta facendo il giro del web tra loro. Ilche sisudei. Vedere per credere. E allibire…si ...

