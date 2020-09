Xbox Series X e Series S: le due nuove console di Microsoft disponibili dal 10 novembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Microsoft ha annunciato, dopo vari leak nelle ultime 48 ore, disponibilità e prezzi per le sue due console next-gen. Xbox Series X, mostrata al pubblico per la prima volta lo scorso dicembre, è la principale candidata al titolo di console più potente sul mercato e punta ad offrire la migliore esperienza di gioco possibile a coloro che vogliono farlo in 4k. Series X si presenta con una scheda tecnica all’avanguardia che include una GPU con potenza fino a 12TFLOPS che supporta il RayTracing, SSD PCIe custom da 1TB, 16GB di RAM GDDR6 e lettore blue ray. Xbox Serie S invece, dopo mesi di voci sulla sua esistenza, è stata al centro di una fuga di notizie nella giornata di ieri, vedendo il ... Leggi su ilfattoquotidiano

XboxItalia : Ecco un bel tweet... Xbox Series X: 499,99 € Xbox Series S: 299,99 € Data di uscita: 10 novembre Pre-order dal 2… - XboxItalia : Xbox Series S ?? Console nextgen all-digital ?? Caricamenti più veloci ?? Maggiore frame rate ?? Mondi più particolar… - XboxItalia : È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €.… - Italia_Notizie : Xbox Series X e Series S: le due nuove console di Microsoft disponibili dal 10 novembre - Nextplayer_it : Xbox Series X e S, ecco tutti i giochi disponibili al lancio. -