Museo pieno di statue di nudi femminili, ma una studentessa non entra per una scollatura! (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Museo Musée d’Orsay di Parigi si è dovuto scusare pubblicamente con una studentessa 22enne. Cosa è successo? La ragazza è andata al Museo con un bel vestito, per seguire una mostra di nudi femminili. All’ingresso, però, le guardie l’hanno fermata, dicendo che doveva necessariamente coprirsi. Infatti, il vestito (quello dell’immagine, tratto dall’account Twitter della ragazza) era troppo scollato sul davanti secondo le guardie, che hanno impedito alla ragazza di entrare finché non avesse indossato una giacca. La giovane ha fatto come le si diceva per entrare. Poi, ha scritto sui suoi profili una lettera aperta al Museo, chiedendosi perché se il nudo femminile ... Leggi su nonsolo.tv

