Litiga con la fidanzata e minaccia di buttarsi dal tetto: paura a Conca d’Oro (Di giovedì 10 settembre 2020) Momenti di paura a Roma, in zona Conca d’Oro, dove nel primo pomeriggio di oggi, 10 settembre, un ragazzo si è arroccato sul tetto di una palazzina di via Val Pellicce dopo aver Litigato con la sua fidanzata. L’accesa discussione ha lasciato un segno profondo nel giovane, che sembra soffra di una lieve depressione, e la sua reazione è stata inaspettata: ha iniziato a dire di volersi buttare dal tetto della palazzina e di volersi uccidere. Impauriti, i testimoni hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco con il telo e l’autogru e i carabinieri. Dopo una trattativa, il ragazzo è stato convinto a desistere dai suoi propositi. Litiga con la fidanzata e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

