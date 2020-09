Highlights e gol Piacenza-Sampdoria 0-3, amichevole 2020 (VIDEO) (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli Highlights VIDEO e i gol di Piacenza-Sampdoria 0-3, incontro amichevole in preparazione alla stagione 2020/2021. I blucerchiati trovano un netto successo in casa della squadra lombarda. Nel primo tempo la sblocca Colley con un bel colpo di testa. Nella ripresa Bonazzoli raddoppia con un’incornata, mentre lo 0-3 è firmato da Leris, che raccoglie una respinta del portiere avversario e mette in rete. Leggi su sportface

